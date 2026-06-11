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İmam Zamandan (əccələllahu təala fərəcəhu şərif) mərhum Seyid Əhməd Rəştiyə üç yolaçan göstəriş

11 iyun 2026 - 16:38
Xəbər kodu: 1825865
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İmam Zamandan (əccələllahu təala fərəcəhu şərif) mərhum Seyid Əhməd Rəştiyə üç yolaçan göstəriş

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Seyid Əhməd Rəştinin İmam Hüccətlə (əccələllahu təala fərəcəhu şərif) görüşü haqqında gələn məşhur rəvayətdə İmam üç göstərişi böyük vurğu ilə təkrarlamışdır: "Nafilələr, Aşura ziyarəti və camie kəbirə duası." Bu vurğu, bəlkə də nafilə namazlara riayət etməyin, Aşura ziyarətinin və camie kəbirə duasının Vilayət və bəndəlik yolunda möhkəm durmağın ən vacib yollarından biri olduğunu göstərir.

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