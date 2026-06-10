Sionist rejimin Maariv qəzeti: Tramp və Netanyahu İranı məğlub etməyin mümkün olmadığını bilirlər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çərşənbə günü İRNA-nın verdiyi məlumata görə, sionist qəzeti "Maariv" yazıb: Tramp və Netanyahu İranı məğlub etməyin mümkün olmadığını başa düşdülər və bu ölkənin nüvə imkanlarına malik böyük bir güc olaraq qalacağı faktı ilə barışmalıdırlar.
Qəzet əlavə edib: Tramp və Netanyahu da Hizbullahın qalacağını başa düşdülər və Vaşinqton onunla ünsiyyət kanalları axtarır. Halbuki Netanyahu indi Knesset (parlament) seçkilərindən əvvəl çadırlarda yaşayan Qəzza zolağı və onun sakinləri üzərində qələbə qazanmağa çalışır.
Sionist rejimin bölgədəki müharibəsinin başlamasından təxminən üç il keçməsinə baxmayaraq, rejimin ordusu dayanıb və müharibənin müəyyən edilmiş məqsədlərinə çata bilməyib.
İsrail rejimi hələ də Qəzza zolağında və Livanda müharibə aparır və rejimin ABŞ-nin iştirakı ilə İrana qarşı müharibə aparması da sarsıdıcı cavabla qarşılaşıb və Təl-Əviv və Vaşinqton bu müharibə aparma yolu ilə məqsədlərinə çata bilməyiblər.
Sizin rəyiniz