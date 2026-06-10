Əraqçi ABŞ-a yenidən xəbərdarlıq etdi: Asayişdə olmaq istəyirsinizsə, bölgəmizi tərk edin.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçi çərşənbə günü səhər X sosial şəbəkəsində yazıb: Döyüş meydanındakı məğlubiyyətə baxmayaraq, ABŞ bir daha qətiyyətimizi sınamaq qərarına gəldi.
Güclü silahlı qüvvələrimiz heç bir hücumu və ya təhdidi cavabsız qoymadı və qoymayacaq.
İİR XİN-i daha sonra vurğulayəb: Asayişdə olmaq istəyirsinizsə, bölgəmizi tərk etməyiniz daha yaxşıdır.
Seyyid Abbas Əraqçi daha sonra tarixdən ibrət almağı epişteyn alyansına xatırladaraq bildirib: Fars Körfəzinin tarixində təcavüzkar əcnəbilərin bədbəxt taleyi ilə bağlı bir çox hekayə var.
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