Məhərrəm ayının gəlişi ilə bağlı Həzrət Əbul-Fəzlin (əleyhi səlam) hərəminin günbəzinin tozu alındı \ Foto
9 iyun 2026 - 18:11
Xəbər kodu: 1824941
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məhərrəm ayının gəlişi ilə bağlı Həzrət Əbul-Fəzl Abbasın (əleyhi səlam) müqəddəs hərəminin xidmətçiləri bu nurani ziyarətgahın günbəzinin yuyulması və tozunun alınması mərasimini keçirdilər. Bu mənəvi mərasim, milyonlarla zəvvar və Hüseyn əzadarlarını qarşılamaq üçün hərəmin hazırlanması çərçivəsində həyata keçirilib. Mərasim Kərbəla atmosferinə Məhərrəm rəngini və qoxusunu bəxş etdi.
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