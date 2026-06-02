Müqavimət ABŞ-ın Qərbi Asiyanı parçalama planının qarşısını aldı \ İsrail növbəti 15 il ərzində mövcud olmayacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İbrahim Rzayi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının iclasına işarə edərək bildirib: Komissiyanın ilk iclasında Qüds Qüvvələrinin yüksək rütbəli bir komandiri bölgədəki vəziyyət, xüsusilə hərbi və təhlükəsizlik sahəsi, eləcə də Livan və Fələstindəki müqavimət qruplarının son durumu barədə üzvlərə hesabat təqdim edib.
O əlavə edib: Həmin komandir “sionist rejimin süqutunun qəti olduğu” və bu rejimin “növbəti 15 il ərzində mövcud olmayacağı” fikrini vurğulayıb.
Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü həmçinin bildirib ki, 5–7 milyon iraqlı şəhid İnqilab Rəhbərinin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün müraciət edib. Eyni zamanda iraqlılar da şəhid Rəhbər üçün İraqda dəfn mərasimi keçirilməsini istədiyi qeyd olunub.
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