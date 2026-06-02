“Xatəmül-Ənbiya (s)” Mərkəzi Qərargahı işğalçı İsrail rejim sakinlərinə xəbərdarlıq etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xatəmül-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahı 1 iyun 2026-cı il tarixində yaydığı bəyanatda bildirib: Netanyahu regionda davam edən təxribatçı addımları çərçivəsində Zahiyə və Beyrutu bombardmanla hədələyib və bu ərazilərin sakinləri üçün evakuasiya xəbərdarlığı verib.
Bəyanatda daha sonra qeyd olunub: rejim tərəfindən atəşkəsin davamlı şəkildə pozulmasını nəzərə alaraq, bu təhdid həyata keçirilərsə işğal altındakı ərazilərin şimal hissələrində və hərbi yaşayış məntəqələrində yaşayanlara xəbərdarlıq edilir ki, zərər görmək istəmirlərsə ərazini tərk etsinlər.
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