İsrail polisi Netanyahu nazirinin seçki öncəsi siyasi sui-istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

İşğal altındakı ərazilərdə yayımlanan yeni hesabatda İsrailin daxili təhlükəsizlik nazirinə tabe olan polis qüvvələrinin Knesset (parlament) seçkiləri ərəfəsində siyasi məqsədlərlə istifadə olunması ehtimalına diqqət çəkilib.
Hesabatda söz azadlığı, etiraz hüququ və seçki prosesinin bütövlüyünün qorunması üçün daha ciddi nəzarət mexanizmləri və məhdudiyyətlər tələb olunur.
“Zulat” İnsan Hüquqları və Bərabərlik İnstitutu tərəfindən hazırlanaraq İsrail hökumətinin hüquqi müşaviri Qali Bəharav-Miaraya təqdim edilən sənəddə qarşıdan gələn parlament seçkiləri dövründə ifadə azadlığı və kütləvi toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılması riski barədə xəbərdarlıq edilib.
Hesabatda əsas narahatlıq polis sisteminin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Polis qüvvələri daxili təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvirin birbaşa siyasi nəzarəti altında fəaliyyət göstərir.
Müəlliflər seçki prosesinə hər hansı siyasi müdaxilənin qarşısının alınması və seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsinin təmin edilməsi üçün yeni institusional mexanizmlərin yaradılmasını təklif ediblər.
