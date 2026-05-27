Vilayəti: Hörmüz boğazı müqavilənin davam etməsinin obyektiv qarantıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Ali Liderinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri yazıb: İranın qırmızı xətti aydındır, bu dəfə sənədlər və imzalar zəmanət deyil, müqavilənin davam etməsinin obyektiv qarantı Hörmüz boğazıdır.
27 may 2026-cı il, çərşənbə günü Əli Əkbər Vilayəti özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb: Tarix şahidlik edir ki, İskəndərdən Çingizə və Trampa qədər hökmranlıq arzusu ilə gələn bütün işğalçılar İranın zəngin sivilizasiyasının həzm orqanında həzm olunublar.
