Çin: İran-ABŞ müharibə müqaviləsi legitimlik üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim ediləcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çin xarici işlər naziri çərşənbə axşamı yerli vaxtla Nyu-Yorkda BMT-nin qərargahında Çin dilindən ingilis dilinə tərcümə olunmuş çıxışında jurnalistlərə deyib: "Biz inanırıq ki, ABŞ və İran arasında razılaşma legitimlik və etibarlılıq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim ediləcək".
Çin may ayında Təhlükəsizlik Şurasının rotasiyalı sədrliyini həyata keçirir və Vanq Yi beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasından məsul olan orqanın "tədbir görməli" olduğunu və Təhlükəsizlik Şurasının "məsuliyyətlərini öz üzərinə götürməli" olduğunu vurğulayıb.
