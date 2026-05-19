Şirazın Ərəm bağında əsaslı bərpa işlərinə başlanılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şirazın qədim bağlarından olan Ərəm bağında təxminən 50 ildən sonra Şiraz Universiteti tərəfindən elmi yanaşma əsasında bu tarixi abidənin sənədləşdirilməsi, eləcə də tarixi və konstruktiv qatlarının ixtisaslaşmış bərpasına başlanılıb.
Milli qeydiyyata alınmış bağda aparılan bərpa işləri dekorativ elementləri, tavan örtüklərini və kaşıları əhatə edir.
Gözlənilir ki, bərpadan sonra bu məkan memarlıq sənəti muzeyi kimi diqqət mərkəzində olacaq.
