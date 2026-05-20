Qəribabadi: Bizim üçün təslim olmaq anlayışı yoxdur; ya qalib gələcəyik, ya da şəhid olacağıq

20 may 2026 - 10:51
Xəbər kodu: 1816703
Source: IRNA
İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini yazıb: “Şəhid Rəcəb Beyqinin dediyi kimi: Biz böyük millətik, adımızı tarixə yazın; bütün rənglər arasından qırmızını, bütün ölümlər arasından isə şəhadəti seçmişik.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi çərşənbə axşamı, 19 may tarixində “X” sosial şəbəkəsində yazıb: “ABŞ bildirir ki, danışıqlara imkan yaratmaq üçün İrana hücumları müvəqqəti dayandırıb, lakin eyni zamanda istənilən an genişmiqyaslı hücuma hazır olduğunu deyir.”

Qəribabadi vurğulayıb: “Bu, yəni təhdidi sülh fürsəti adlandırmaq deməkdir!”

Xarici işlər nazirinin müavini yazıb: “İran hərbi təcavüzün istənilən formasına qarşı vahid və qətiyyətli şəkildə mübarizə aparmağa hazırdır.”

Qəribabadi sonda qeyd edib: “Bizim üçün təslim olmaq anlayışı yoxdur; ya qalib gələcəyik, ya da şəhid olacağıq. Şəhid Rəcəb Beyqinin dediyi kimi: Biz böyük millətik, adımızı tarixə yazın; bütün rənglər arasından qırmızını, bütün ölümlər arasından isə şəhadəti seçmişik.”

