Qəribabadi: Bizim üçün təslim olmaq anlayışı yoxdur; ya qalib gələcəyik, ya da şəhid olacağıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi çərşənbə axşamı, 19 may tarixində “X” sosial şəbəkəsində yazıb: “ABŞ bildirir ki, danışıqlara imkan yaratmaq üçün İrana hücumları müvəqqəti dayandırıb, lakin eyni zamanda istənilən an genişmiqyaslı hücuma hazır olduğunu deyir.”
Qəribabadi vurğulayıb: “Bu, yəni təhdidi sülh fürsəti adlandırmaq deməkdir!”
Xarici işlər nazirinin müavini yazıb: “İran hərbi təcavüzün istənilən formasına qarşı vahid və qətiyyətli şəkildə mübarizə aparmağa hazırdır.”
Qəribabadi sonda qeyd edib: “Bizim üçün təslim olmaq anlayışı yoxdur; ya qalib gələcəyik, ya da şəhid olacağıq. Şəhid Rəcəb Beyqinin dediyi kimi: Biz böyük millətik, adımızı tarixə yazın; bütün rənglər arasından qırmızını, bütün ölümlər arasından isə şəhadəti seçmişik.”
Sizin rəyiniz