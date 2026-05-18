HƏMAS: UNRWA qərargahının İsrailin hərbi obyektinə çevrilməsi beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır

18 may 2026 - 14:54
Xəbər kodu: 1815918
Source: IRNA
HAMAS bu işğalçı addımı yəhudiləşdirmə prosesinin bir hissəsi adlandırıb və beynəlxalq ictimaiyyəti qəti reaksiya verməyə çağırıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: HƏMAS hərəkatı sionist rejim kabinetinin işğal altındakı Qüdsün Şeyx Cərrah məhəlləsində yerləşən Fələstinli qaçqınlara yardım və məşğulluq agentliyinin binasının təyinatını dəyişdirmək qərarına sərt reaksiya bildirib.

Bildirilib ki, bu addım “Fələstin torpaqlarının yəhudiləşdirilməsi və müstəmləkələşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir və sionist rejimin Fələstin ərazilərinin coğrafi və siyasi kimliyini dəyişdirməyə yönəlmiş daha geniş siyasətinin bir hissəsidir.

