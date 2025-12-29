Ənsarullah Hərəkatının Lideri: İsrailin Somalilanddakı Mövcudluğu Qanuni Hərbi Hədəf Olacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının lideri bir açıqlamada sionist rejimin "Somaliland"ı tanımaq addımını məhkum edərək, bunu Somaliyə, ərəb və İslam dünyasına qarşı "düşmən addımı" və "sionist terroru" adlandırdı.
"Əbdül Malik əl-Husi" bazar günü verdiyi açıqlamada elan edib: "Bu düşmən sionist addımı Somalidə bölgəyə zərbə vurmaq və həmçinin bölgə ölkələrini bölmək üçün bir baza yaratmaq məqsədi daşıyır; bu plan yalnız Somali ilə məhdudlaşmır, həm də onun açıq məqsədi Qərbi Asiyanı dəyişdirməkdir."
O əlavə edib: "İsrailin bəyannaməsi etibarsızdır, qanun və ədalət baxımından heç bir dəyəri yoxdur; Çünki o, özü üçün qanuniliyi olmayan, başqaları üçün qanunilik yaratmayan bir qəsbkar qurum tərəfindən verilib."
Ənsarullah lideri xəbərdarlıq edib: “Sionist rejimi bu tanınma və əməkdaşlığın əhatə dairəsini digər ölkələrə genişləndirməyə və Somalilandın düşmənçilik fəaliyyətləri üçün bazaya çevrilməsinə çalışacaq; bu, Somali, Afrika və Ərəb ölkələrinin, Qırmızı dənizin və Ədən körfəzinin təhlükəsizliyini təhdid edir və digər ölkələrin parçalanmasına səbəb olacaq.”
Əl-Husi Somaliyə dəstək vermək və İsrailin planlarını pozmaq üçün "ərəb və İslam dünyasından möhkəm və ciddi mövqe" tələb etməyə davam edib.
O vurğulayıb: “Bizim mövqeyimiz İsrail düşməninə qarşı qardaş Somali xalqı ilə birlikdə qətidir. Somaliland bölgəsində İsrailin hər hansı bir mövcudluğu silahlı qüvvələrimiz üçün qanuni hərbi hədəf olacaq; çünki bu, Somali və Yəmənə qarşı təcavüz aktı və regionun təhlükəsizliyinə təhdiddir."
Əl-Husi həmçinin bu addımı Fələstin məsələsi ilə əlaqələndirərək deyib: "İslam ümmətinin məzlum Fələstin xalqını dəstəkləmək üçün bir araya gəlməsi vacibdir, çünki bu məsələdəki hər hansı bir uğursuzluq sionist düşmənin digər ölkələrə qarşı planlarını həyata keçirməsi üçün daha çox imkan yaradacaq."
