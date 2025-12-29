Şəhid Süleymani, müqavimətin ləyaqətini hər şeydən üstün tutan millətlər üçün yeganə strategiya olduğunu sübut etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçi, şəhid general-leytenant Hacı Qasim Süleymaninin bölgədəki "müqavimət cəbhəsi"nin memarı olduğunu vurğulayaraq dedi: "Şəhid Süleymani müqavimətin strateji bir "seçim" olduğunu və ləyaqətini hər şeydən üstün tutan millətlər üçün yeganə mümkün yol olduğunu sübut etdi."
Bu gün (29 dekabr, bazar ertəsi) "General-leytenant Hacı Qasim Süleymani; Diplomatiya və Müqavimət" beynəlxalq konfransının açılış mərasimindəki çıxışının bir hissəsində İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi general Süleymaninin intellektual təməllərinə istinad edərək bildirib: "İslam İnqilabının ideallarının və İran İslam Respublikasının Konstitusiyasını tənzimləyən prinsiplərin təzahürü olan Hacı Qasim ideyası, İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin nəzəri və fundamental təməlindən qaynaqlanır və buna "müqavimət yönümlü diplomatiya" deyilməlidir."
O, əlavə edib ki, "müqavimət cəbhəsi" bu diplomatiyanın göstəricilərindən biridir.
Xarici işlər naziri diplomatiyanın uğurunda milli güc komponentlərinin rolunu vurğulayaraq deyib: "Diplomatiya ölkə üçün "heç nədən" fayda gətirə bilməz, əksinə, milli maraqları yaradan, artıran və qoruyan milli imkanlardır."
O, həmçinin danışıqları "diplomatiya sənəti" hesab edib və təkbaşına diplomatiyanın heç bir yerə aparmadığını vurğulayıb.
Əraqçi “semantik güc” anlayışına və diskurs quruculuğunun roluna toxunaraq qeyd etdi: “General Süleymani müqavimət diskursunu nəzəri konsepsiyalar və şüarlar çərçivəsindən çıxararaq onu Yaxın Şərq və Qərbi Asiyanın həssas coğrafiyasında maddi, təsirli və transformativ bir gücə çevirdi.”
O, İran İslam Respublikasının müqavimət yönümlü diplomatiya ilə məşğul olmağa və müqavimət diskursunu dəstəkləməyə davam edəcəyini vurğuladı.
