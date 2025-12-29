Rabitə naziri: İranın “Zəfər 2”, “Paya” və “Kövsər” adlı üç yerli istehsal peykindən ilk siqnallar uğurla qəbul edilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri bildirib ki, bu gün axşam kosmosa buraxılan “Zəfər 2”, “Paya” və “Kövsər” adlı üç yerli istehsal peykindən ilk siqnallar uğurla qəbul olunub. Onun sözlərinə görə, bu hal peyklərin orbitə yerləşdirildikdən sonra texniki cəhətdən sağlam olduğunu və düzgün işlədiyini təsdiqləyir.
Seyid Səttar Haşimi qeyd edib ki, siqnalların qəbul edilməsi peyklərin buraxılışından sonra ən vacib ilkin mərhələ hesab olunur. Nazir vurğulayıb ki, bu mərhələnin uğurla başa çatması texniki monitorinqin davam etdirilməsi, orbital sabitləşmənin təmin olunması və nəzərdə tutulan missiyaların növbəti mərhələlərinin icrasına başlanılması üçün lazımi şərait yaradır.
