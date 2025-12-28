Peyğəmbəri Əkrəmin (əleyhi və alihi səlam) soyuna düşmənçiliyi olan türkçülər, Pezeşkiyanın qızının adını Bakı mediasında əvəzlədilər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu günlərdə (dekabırın 23-də) İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın qızı və kürəkəni İİR nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasına səfər ediblər.
Bu səfərin diqqətəlayiq məqamı Həzrəti Rəsuli Əkrəm, Muhəmməd Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) və Onun Məsum Qızı Həzrəti Fatiməyi Zəhra və 12 İmamlara (əleyhimus səlam) ədavət və düşmənçiliyi olan bəzi Bakı media orqanlarının reaksiyası olub. Belə ki, ruhlarını iblis məluna satmış qeyd olunan media orqanlarının işçiləri öz reportajlarında Doktor Pezeşkiyanın qızının adını "Zəhra"dan "Aişə"yə dəyişiblər. Təbii ki, əslini-kökünü dördayağlı heyvana, qurda bağlayan türkçülərdən bundan ayrısını da gözləmək azından sadəlöhvlük olardı...
Son olaraq qeyd etmək istərdik ki, məsələyə biraz diqqətlə yanaşdıqda yenə Allah təalaya xeyli şükür etmək yeri vardır. Çünki, dördayağlı heyvandan törədiklərini iddia edən bu türkçülər, nə yaxşı ki, Doktor Pezeşkiyanın hörmətli qızı, Zəhra xanımın adını, törədikləri o dişi qurdun adı, “göy böri” ilə, əvəzləməyiblər.
