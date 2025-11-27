Papa XIV Leo ilk xarici səfərinə Türkiyəyə yola düşdü

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Mayadeen-in Vatikandakı müxbiri bildirib ki, Papa Leo səhər saat 8:40-da diplomatik, tibbi və mətbuat nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə rəsmi olaraq ilk rəsmi xarici səfərinə Türkiyəyə yola düşüb.
Papa əvvəlcə Türkiyənin paytaxtı Ankaraya səfər edib və orada Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək və siyasi liderlərə müraciət edəcək.
Katolik Kilsəsi tarixində ilk Amerika papası, bu gün dünyanın əksər xristianları tərəfindən istifadə edilən Nikeya İnancını təsdiqləyən Birinci Nikeya Şurasının 1700 illiyini qeyd etmək üçün əhalisinin əksəriyyətinin müsəlman olduğu Türkiyəni ilk xarici səfər istiqaməti olaraq seçib.
O, bu axşam dünyanın 260 milyon pravoslav xristianının mənəvi lideri Patriarx Varfolomeyin evi olan İstanbula səfər edəcək.
Həmçinin sabah, cümə günü Papa və Varfolomey İstanbuldan 140 kilometr cənub-şərqdə yerləşən, əvvəllər Nikeya kimi tanınan İznikə yola düşəcək. Burada erkən kilsə liderləri bu gün əksər xristianların əsas inanclarını əks etdirən Nikeya inancını formalaşdırıblar.
Bu səfər zamanı o, pravoslav xristianların mənəvi lideri Patriarx Bartolomey ilə görüşəcək və daha sonra gələn bazar günü Livana səfər edəcək.
