Putinin köməkçisi: ABŞ-ın Ukrayna ilə bağlı sülh planı Əbu-Dabidə müzakirə olunmadı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters-in məlumatına görə, Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov Rusiya televiziyasına bildirib ki, Əbu-Dabidə Rusiya və Amerika nümayəndələri arasında keçirilən görüşlərdə sülh planının təfərrüatları ilə bağlı heç bir danışıqlar aparılmayıb.
O, Ukrayna sülh planının Əbu-Dabidə müzakirə olunmadığını və heç kimin onu nəzərdən keçirmədiyini vurğulayıb.
Uşakov daha əvvəl RİA Novosti-yə bildirib ki, Moskva ABŞ planının "son versiyasını" alıb.
Ukrayna və Avropa Birliyi hazırda Trampın sülh planının şərtlərini dəyişdirmək üçün ABŞ ilə məsləhətləşmələr aparır, lakin hər hansı fundamental dəyişikliklərin edilməsi ehtimalı azdır.
ABŞ prezidenti son şərhlərində Vaşinqtonun əvvəlcə 28 bənddən ibarət olan Ukrayna üçün sülh planının indi 22 bəndə endirildiyini açıqlayıb.
Ukrayna mediasının məlumatına görə, ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri planın əksər bəndləri üzrə razılığa gəliblər. Mübahisəli məsələlərin ABŞ prezidenti ilə ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında görüşdə müzakirə edilməsi planlaşdırılır.
Sizin rəyiniz