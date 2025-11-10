Tayland Kamboca ilə bağladığı atəşkəsi dayandırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Associated Press-in məlumatına görə, Tayland-Kamboca sərhədində mina partladıqdan bir neçə saat sonra Taylandın baş naziri Antin Çarnvirakul Kamboca ilə atəşkəs müqaviləsinin bütün müddəalarının dayandırılacağını açıqlayıb.
Sərhəd mübahisəsi beş günlük toqquşmaya səbəb olduqdan sonra iki Cənub-Şərqi Asiya qonşusu ötən ay Malayziyada keçirilən sammit zamanı atəşkəs müqaviləsini imzalamışdır.
Gərginlik son bir aydır davam edir və avqust ayında baş verən oxşar partlayış nəticəsində sərhəddə patrul xidməti zamanı üç Tayland əsgəri yaralanmışdır.
Atəşkəs müqaviləsinin şərtlərinə görə, Tayland 18 Kamboca əsgərini azad etməlidir və hər iki tərəf sərhəd bölgəsində ağır silahlar və minaların toplanması prosesinə başlamalıdır.
