Ehud Barak tüğyan etdi. Netanyahoya qarşı İsraildə vətəndaş itaətsizliyinə çağırış

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsrailin keçmiş baş naziri və müharibə naziri Ehud Barak Baş nazir Benyamin Netanyahunun kabinetini tənqid edərək, onu "korrupsiyalaşmış, irqçi və rejimi birliyə və islahatlara apara bilməyən" adlandırdı və o, iqtidarın süqutuna qədər açıq vətəndaş itaətsizliyinə çağırdı.
"Ma'ariv" qəzetində dərc olunmuş məqalədə Barak bildirib ki, hazırkı böhran "sağ və sol arasında deyil, demokratik İsrail ilə müstəqillik elan etməyə sadiq olan sionizm və sionizmin və İsrailin məhvinə aparan korrupsiyalaşmış dini diktatura arasında münaqişədir".
O, əlavə edib: "Biz iki seçimlə qarşılaşırıq və üçüncü seçim yoxdur: ya tam çöküş və tənəzzül, ya da əsl islahat və inkişaf. Orta yol yoxdur".
Barak Netanyahunun kabinetini "üsyankar, qanunsuz və daxili maraqlara zidd hərəkət edən" kimi təsvir edib və "adi həllər artıq təsirli deyil və buna qarşı təcili tədbirlər görülməlidir" deyə vurğulayıb.
O, "məğlub kabineti" devirmək üçün Qandi və Martin Lüter Kinqin hərəkətlərini nümunə götürərək dinc vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasına çağırıb və xəbərdarlıq edib ki, bu kabinetin işinə davam etməsi "təhrik, nifrət, xəzinəni talan etmək və Ali Məhkəməyə qarşı hörmətsizlik" kimi təsvir etdiyi şeylərə görə "İsrailin mövcudluğuna ən böyük təhlükə"dir.
