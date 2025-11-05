Foto Hesabat | Kərimei Əhli-beyt, Xanım Məsumənin (səlamullahi əleyha) pak Hərəmində, Anamız, Həzrət Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadət gecələri
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadət gecələrində Kərimei Əhli-beyt, Həzrət Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs ziyarətgahı kədər və qəmlə dolu bir ab-hava içərisində, İslamın Dahi Xanımının xatirəsini ehtiramla yad edən zəvvarlarla doludur. Hərəmin həyətləri və eyvanları matəm əhlinin rozə və salavatlar səsləri ilə hər yeri bürüyüb və müqəddəs Qum şəhəri bu gecələrdə özünə məxsus matəm və mənəviyyat rəngini almışdır.
5 noyabr 2025 - 18:50
Xəbər kodu: 1747056
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi
Sizin rəyiniz