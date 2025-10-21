Boko Haram sələfi terrorçu ünsürlərinin hücumu nəticəsində 7 Nigeriya əsgəri qətlə yetirildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Boko Haram vəhhabi terror qruplaşması ünsürləri ölkənin şimal-şərqində yerləşən Borno əyalətinin Kano bölgəsində yerləşən əsgərlərə hücum edib.
Hadisə zamanı 7 Nigeriya əsgəri qətlə yetirilib.
Hücum zamanı çoxlu sayda nigeriyalı əsgər də yaralanıb və müalicə üçün xəstəxanaya aparılıb.
Boko Haram təkfirçi terror qruplaşması 2000-ci illərin əvvəllərində Nigeriyada yaradılıb və 2009-cu ildən bu yana genişmiqyaslı terror aktları nəticəsində on minlərlə insan qətlə yetirilib.
