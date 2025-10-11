ABŞ Qətərə Aydaho aviabazasında hərbi obyekt tikməyə icazə verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Associated Press-in məlumatına görə, ABŞ-ın hərbi naziri Pit Heqsett ABŞ ordusunun F-15 qırıcılarından ibarət qrupların yerləşdirilməsi və Qətər pilotlarının hazırlanması üçün Qətərə Aydaho hava bazasında obyekt tikmək planını açıqlayıb.
Qətərin müdafiə naziri ilə görüşündə bu barədə açıqlama verən Heqsetin sözlərinə görə, obyekt birgə təlimlərin təkmilləşdirilməsi, dağıdıcı gücünün artırılması və iki ölkə qüvvələrinin qarşılıqlı fəaliyyət qabiliyyətinin çoxaldılması məqsədi ilə Mountain Home aviabazasında tikiləcək.
Pentaqon rəsmiləri belə bir obyektin qeyri-adi olmadığını və ABŞ-ın daha əvvəl digər müttəfiqləri üçün də oxşar obyektlər yaratdığını və Aydaho hava bazasında artıq Sinqapur qırıcı təyyarələrinin eskadrilyasına ev sahibliyi etdiyini bildirib.
Kiçik, lakin neftlə zəngin olan Fars Körfəzi dövləti Qəzza zolağında son atəşkəs razılaşmasında əsas rol oynayıb. Qətərin paytaxtı Doha, keçən ay bir sıra Həmas liderləri ilə atəşkəs razılaşmasını müzakirə etmək üçün evsahibliyi edərkən İsrailin qəfil hücumunun hədəfi olub.
“The New York Times” daha əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trampın sərəncam imzaladığını yazmışdır. Bu sərəncama əsasən ABŞ Qətərə hücum olacağı təqdirdə ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməyini öhdəsinə götürür. New York Times-ın məlumatına görə, fərman sentyabrın 29-da, İsrailin HƏMAS rəsmilərinin Dohadakı iqamətgahına hücumundan üç həftə sonra imzalanıb ki, bu da Qətər və Amerika rəsmilərini qəzəbləndirib və Amerikanın Doha üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin keçərliyi ilə bağlı suallar doğurub.
Qətər həmçinin Qərbi Asiyada ABŞ-ın ən böyük hərbi bazasına ev sahibliyi edir və Vaşinqtonu özünün əsas təhlükəsizlik qarantı hesab edir. Bu isə, Təl-Əvivin Dohaya son hücumunu Qətər rəsmiləri üçün daha da təəccüblü qərar verdi.
Doha həmçinin Trampın Qətərə səfəri zamanı ABŞ prezidentinə Air Force One (ABŞ prezidentinin təyyarəsi) kimi istifadə olunması üçün 400 milyon dollar dəyərində lüks təyyarə hədiyyə edib.
