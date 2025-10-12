İsrail işğalçı rejimi dünya mediasının atəşkəsdən sonra Qəzzaya girməsindən qorxur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, sionist rejim dairələri rejimin qorxusundan xəbər veriblər ki, atəşkəs davam edərsə və dünya mediası iki illik qadağadan sonra Qəzza zolağına daxil olarsa, geniş dağıntılar və bölgə xalqı olan Fələstinlilərin soyqırımı ilə bağlı ağrılı hekayələri sənədləşdiriləcək.
Qəzetin yazdığına görə, iki ildən çox qadağadan sonra Qəzzaya giriş icazəsi veriləcək beynəlxalq media Qəzza xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanacaq və onlar 1945-ci ildə ABŞ-ın atom bombası ilə Xirosimanın dağıdılmasını xatırladan görüntü ilə birlikdə ağrılı hekayələrini paylaşacaqlar.
