Dəməşqdə güclü partlayış baş verib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məsirə Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Suriya mənbələri Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafında güclü partlayışın baş verdiyini bildiriblər.
KİV-in məlumatına görə, insident Suriya paytaxtının kənarındakı Sabina bölgəsində baş verib.
Əl-Məyadin-in məlumatına görə, Suriyanın yerli mənbələri Suriyanın paytaxtı Dəməşq yaxınlığındakı Sabina bölgəsində partlayışdan əvvəl döyüş təyyarələrinin uçuş səsinin eşidildiyini açıqlayıb.
Hələlik partlayışla bağlı əlavə məlumat verilməyib.
Media ərazidən tüstü sütunlarının qalxdığını bildirib.
Sizin rəyiniz