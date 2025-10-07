Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Əl-Cəzirə”nin məlumatına görə, Polşa ordusu bəyanat yayıb: “Norveç F-35 qırıcıları Polşa və Hollandiya pilotları ilə birgə hava patrullarında iştirak etmək üçün, bazar ertəsi gəlib.”
Mətbuat orqanının yazdığına görə, adı çəkilən Avropa ölkələrinin sözügedən patrul əməliyyatı üçün göstərdikləri bəhanə onların hava məkanında Rusiya mənşəli olduğunu iddia etdikləri pilotsuz təyyarələrin görünməsi olub; Moskva isə bu əsassız ittihamı dəfələrlə rədd edib.
RBC Ukrayna xəbər verir ki, bundan əvvəl Norveç F-35 qırıcılarının birgə hava patrulları üçün bu gün Polşaya gəlməsinin planlaşdırıldığı və Polşa və Hollandiya təyyarələrinin də bu missiyada iştirak edəcəyi açıqlanıb.
F-35-lər 31-ci Taktiki Hava Bazasının yerləşdiyi Poznan-Krezesini hava limanına eniş edib.
Əlavə F-35-lər bu ayın sonunda onlara qoşulacaq.
Bu, bu il Polşada Norveç F-35-lərinin iştirak etdiyi ikinci belə missiyadır. Əvvəlki missiya yanvar ayında başladı və yay boyu davam etdi.
Sizin rəyiniz