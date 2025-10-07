Terrorçu Əl-Colaninin yaradıcı demokratiyası; suriyalıların üçdə birinin iştirakı olmadan keçirilən seçkilər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Livanın "Əl-Əxbar" qəzeti Suriya seçkiləri ilə bağlı yazıb: Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı Əl-Colani ləqəbli Əhməd Əl-Şəra adlı terrorçu parlament üzvlərinin üçdə ikisini seçmək və qalan üçdə birini birbaşa təyin etmək üçün saxta seçki keçirdi; məhdud legitimliyi olan keçid modelinin formalaşmasına səbəb olan proses.
Seçkilər keçid hakimiyyətinin nəzarətində olan və real xalqın iştirakı olmayan ərazilərdə keçirilib, kürdlərin nəzarətində olan ərazilər və Sveyda əyaləti isə seçkilərdə iştirak etməyib. Səsvermə prosesi bir neçə saat davam edib və təyin olunmuş seçki komissiyaları vasitəsilə həyata keçirilib.
Əl-Əxbar xəbər verir ki, terrorçu əl-Colani, seçkiləri “tarixi” adlandırıb və bunun müharibədən siyasi məkana keçid olduğunu qeyd edib. Bununla belə, Suriya Milli Koalisiyası və müxalifət qrupları seçkiləri şəffaflığın və demokratik prinsiplərin olmaması kimi qiymətləndirərək, onları hakimiyyət üzərində monopoliyanın möhkəmlənməsi və milli qrupların aradan qaldırılması cəhdi kimi qiymətləndiriblər. Bu qruplar belə bir prosesin Suriyanın parçalanmasına gətirib çıxara biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
