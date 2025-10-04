  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Avropa

Qvardiola: Fələstin xalqına dəstək üçün küçələrə çıxın!

4 oktyabr 2025 - 18:06
Xəbər kodu: 1734824
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Qvardiola: Fələstin xalqına dəstək üçün küçələrə çıxın!

Pep Qvardiola virtual səhifəsində xalqı sionist rejimin Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətlərinə qarşı etirazçılara qoşulmağa çağırıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, "Mançester Siti”nin baş məşqçisi ispan xalqını sionist rejimin cinayətlərinə qarşı etirazçılara qoşulmağa çağırıb və deyib: Küçələrə çıxın!

Pep Qvardiola virtual səhifəsində xalqı sionist rejimin Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətlərinə qarşı etirazçılara qoşulmağa çağırıb.

O yazıb: Biz minlərlə uşağın öldürüldüyü və hələ də ölməkdə olduğu bir yerdə soyqırımına və itkin düşməsinə şahid oluruq. Qəzza zolağı dağıdılıb və orada bir çox insan sığınacaq, yemək, içməli su və dərmansız yaşayır.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha