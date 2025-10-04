Qvardiola: Fələstin xalqına dəstək üçün küçələrə çıxın!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, "Mançester Siti”nin baş məşqçisi ispan xalqını sionist rejimin cinayətlərinə qarşı etirazçılara qoşulmağa çağırıb və deyib: Küçələrə çıxın!
Pep Qvardiola virtual səhifəsində xalqı sionist rejimin Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətlərinə qarşı etirazçılara qoşulmağa çağırıb.
O yazıb: Biz minlərlə uşağın öldürüldüyü və hələ də ölməkdə olduğu bir yerdə soyqırımına və itkin düşməsinə şahid oluruq. Qəzza zolağı dağıdılıb və orada bir çox insan sığınacaq, yemək, içməli su və dərmansız yaşayır.
