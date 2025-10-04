Faşist İsr@il rejim heyəti “atəşkəslə” bağlı danışıqlar aparmaq üçün Misirə səfər edəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist İsr@il rejim mənbələri yüksək səviyyəli İsr@il rejim nümayəndə heyətinin HƏMAS ilə danışıqlar aparmaq üçün Misirə gedəcəyini açıqlayıb.
Qaniçən rejimin “Yedioth Ahronoth” qəzeti iddia edib ki, İsr@il rejimi ABŞ prezidenti Donald Trampın Qəzza müharibəsində atəşkəs planına HƏMAS-ın reaksiyasına cavab olaraq danışıqlar üçün Misir və ya Qətərə yüksək səviyyəli İsr@il nümayəndə heyəti göndərməyi planlaşdırır. Lakin bu hələ İsr@il rəsmiləri tərəfindən təsdiqlənməyib.
Si@nist rejimin 12-ci Kanalı həmçinin yazıb ki, danışıqlardan xəbərdar olan İsr@il mənbələri, rejimin Qətərə HƏMAS liderlərinə sui-qəsd etmək üçün son hücumunu və Dohanın mümkün reaksiyası ilə bağlı narahatlığını nəzərə alaraq, danışıqların sabah (bazar günü) Qahirədə ABŞ prezidentinin Qərbi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Uittaker və ABŞ prezidentinin Qərbi Asiya üzrə məsləhətçisi Ger Kuşun iştirakı ilə keçiriləcəyini yazıb.
