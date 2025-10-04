BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri: İran əleyhinə sanksiyaların bərpasını tanımırıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Rusiya Federasiyasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi və (2 oktyabr tarixindən etibarən) Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vasili Nebenzya deyib: Rusiya, İran əleyhinə BMT sanksiyalarının bərpasını tanımır.
Rusiya nümayəndəsi əlavə edib: Avropa ölkələri özü müntəzəm olaraq 2231 saylı qətnaməni pozanlardır. Rusiya və Çin İranın sanksiyalarının ləğvini uzatmaq təklifini irəli sürmüşdü ki, diplomatiyaya bir şans daha verilsin, lakin Avropa ölkələri buna qarşı çıxdılar. Buna görə də biz "Snapback"in hüquqi icrasını tanımırıq.
O, qeyd edib: Biz cümə və şənbə günləri BMT baş katibinə məktub göndərdik ki, bu məktub Rusiyanın, Çinin və İranın xarici işlər nazirləri tərəfindən imzalanıb. Məktubda BMT-yə xəbərdarlıq edilib ki, "Snapback"in icrasına tələsməsinlər. Göründüyü kimi, bəzi üzvlər "Snapback"i qanuni hesab edir, lakin bizim fikrimizcə, bu qeyri-qanunidir və bir çox problemlərə yol açacaq. Biz bu problemi həll etməyə çalışacağıq.
Rusiya nümayəndəsi, BMT baş katibinin "Snapback"i dərhal həyata keçirməsini bəyənmədiyini bildirib, çünki burada açıq hüquqi problemlər mövcuddur və buna görə də bu addım narahatedici sayılır.
