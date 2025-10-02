Foto Reportaj | Qumda İmam Həsən Əskərinin (ə) Milad Bayramı ilə bağlı möhtəşəm şənlik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Həsən Əskərinin (ə) mövludu 1 oktyabr 2025-ci il çərşənbə günü Həzrət Ayətullah Safi Qolpayeqaninin dəftərxanası tərəfindən Həzrəti İmam Həsən Əskəri (əleyhi səlam) adına Məsciddə, məğrib və işa namazlarından sonra alimlər və Elmi Hövzənin xadimlərinin iştirakı və ictimaiyyətin müxtəlif təbəqəli insanlarının əhəmiyyətli iştirakı ilə möhtəşəm şənlik keçirildi.
2 oktyabr 2025 - 14:52
Xəbər kodu: 1734166
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hadi Çöhrəqani
