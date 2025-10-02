İranlı qadın Əfsanə Hisamifard alpinist tarixi rekord vurmaq ərəfəsindədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Alpinizm Federasiyasının rəhbəri Əfsanə Hisamifardin əlçatmaz tarixi rekorda imza atdığını açıqlayıb və deyib:
“O, Everest dağının 20 kilometr qərbində yerləşən 8201 metrlik Ço Ayu zirvəsini fəth etməklə "səkkiz min metrlik" 14 zirvəni fəth edən ilk iranlı qadın olacaq.”
Rza Əlipurun Cənubi Koreya Dünya Kubokunda çıxışı və dördüncü titulunu qazanması ilə bağlı İRNA-ya verdiyi müsahibədə Rza Zarei deyib:
“Olimpiadada iştirak edən dörd nəfər arasında yalnız Rza Əlipur yarımfinala yüksəldi və əvvəlki üç nəfər yarışmanın yarımfinalına çıxa bilmədi. Bu, Əlipurun konsistensiyasının həqiqətən yüksək olduğunu göstərir.”
