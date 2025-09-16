  1. Ana səhifə
İranın Qadınlardan ibarət Milli Aliş güləş komandasının məşqi

16 sentyabr 2025 - 16:59
Xəbər kodu: 1727663
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İİR Milli Aliş Komandası bu məqsədilə, 13-21 sentyabr 2025 tarixlərində 12 güləşçinin iştirakı ilə "Şühədayı Həftotir" salonunda bir araya gələcəklər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:  İran İslam Respublikasının qadınlardan ibarət milli aliş güləş komandası, 2025-ci ilin noyabr ayında Hindistanda keçiriləcək Dünya Çempionatı üçün hazırlaşırlar.

Məşqlər, baş məşqçi Hədi Nəqibi və məşqçi Məryəm Məliki tərəfindən keçiriləcək.

Komanda üzvləri:

55 kq: Mərziyə Xəndan (Mazandaran) və Məhsa Bəxşi (Zəncan)

60 kq: Fatimə Fəttahi (Mazandaran) və Bahar Səbbaği (Sistan və Bəluçistan)

65 kq: Rüqəyyə Məhmudabadı (Xorasan Rəzəvi) və Zəhra Müzəffəri (Çaharmahal və Bəxtiyari)

70 kq: Mobina Mirzapur (Mazandaran) və Məhbubə Muradi (Çaharmahal və Bəxtiyari)

75 kq: Səhər Ğənizadə (Mazandaran) və Həbibə Vəlizadə (Sistan və Bəluçistan)

75+ kq: İzzət Qurbani Sani (Xorasan Rəzəvi) və Hənnanə Qasimi (Kermanşah)

