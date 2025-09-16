Foto Reportaj | Həzrət Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) Quma gəlişinin simvolik karvanının qarşılanma mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rəbiul-əvvəl ayının iyirmi üçüncü günü, Həzrət Fatimeyi Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs Qum şəhərinə gəlişinin ildönümü ilə əlaqədar, bu tarixi və mənəvi hadisənin simvolik karvanının qarşılanma mərasimi bu gün səhər, çərşənbə axşamı, sentyabır ayının 16-ında, xeyli sayda möminlərin, zəvvarların və O, Xanımın hərəminin xidmətçilərinin iştirakı ilə keçirildi.
16 sentyabr 2025 - 18:59
Xəbər kodu: 1727764
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi
