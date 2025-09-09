Əraqçi Qahirəyə daxil oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İranın xarici işlər naziri Seyyid Abbas Əraqçi, Misirin yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşmək və danışıqlar aparmaq məqsədilə bir neçə dəqiqə əvvəl Qahirəyə daxil olub.
Bu birgünlük səfər çərçivəsində o, Misirin xarici işlər naziri və prezidenti ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirəcək. Səfərin məqsədi iki ölkə arasındakı münasibətləri, eləcə də regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə etməkdir.
İRNA-nın məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Baqayi ötən axşam İRNA-ya açıqlamasında nazirin Misir və Tunisə səfəri barədə məlumat verərək bildirib: Qahirədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru ilə İran və Agentlik arasında yeni əməkdaşlıq çərçivəsinə dair aparılan danışıqların yekunlaşdırılması məqsədilə görüş keçiriləcək. Eyni zamanda İran və Misir arasında yeni siyasi danışıqlar mərhələsi başlayacaq və İranın xarici işlər naziri Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ilə də görüşəcək.
