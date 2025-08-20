Müdafiə naziri: İranın yeni raketi mümkün düşmən avantürizminə cavab olaraq istifadə olunacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri 12 günlük müharibə zamanı İranın raket zərbələrini təsvir etməyə imkan verməyən sionist rejimin media senzurasına toxunaraq dedi: Bizdə əvvəlkindən qat-qat yaxşı imkanlara malik raketlər var ki, onlar mümkün düşmən avantürizminə cavab olaraq istifadə olunacaq.
Briqada generalı Əziz Nəsirzadə “Müdafiə Sənayesi Günü” münasibəti ilə Tehranda yaşayan bir qrup xarici hərbi həmkarı ilə keçirilən görüşdə jurnalistlərə deyib: İran İslam Respublikası 12 günlük tətbiq edilmiş müharibədə təkcə sionist rejimlə üz-üzə deyildi, həm də bu müharibədə ABŞ-ın bütün maddi-texniki dəstəyi və imkanları var idi.
O əlavə etdi: İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri 12 günlük müqəddəs müdafiə dövründə heç bir şəkildə xarici resurslara arxalanmadı və müharibədə istifadə edilən hər şey bu ölkənin müdafiə sənayesi tərəfindən istehsal edildi və dünya gördü ki, istifadə edilən raketlər öz hədəflərini tam dəqiqliklə vurdu və sionist düşmənə böyük ziyan vurdu.
Müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri sionist rejimin 12 günlük müharibə zamanı dəymiş zərərlə bağlı geniş xəbər senzurasına toxunaraq dedi: Sionist rejimin media senzurası İranın raket zərbələrini tam təsvir etməyə imkan verməsə də, amma bu zərbələr haqqında məlumatlar getdikcə yayıldı ki, bu da İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin imkanlarına işarə edir və bizim raketlərimizdən istifadə etməkdə keçmişdə istifadə olunmayan imkanlardan qat-qat güclü imkanlara malikik.
Əmir Nəsirzadə 12 günlük müharibədə istifadə edilən raketlərin bir neçə il əvvəl Müdafiə Nazirliyi tərəfindən istehsal edildiyini bildirərək əlavə etdi: Bu gün biz əvvəlki raketlərdən qat-qat yaxşı imkanlara malik raketlər istehsal etmişik və onlara sahibik və əgər sionist düşmən növbəti macəraya əl atsa, biz mütləq bu raketlərdən istifadə edəcəyik.
O bildirib: “12 günlük müharibədə ən güclü müdafiə kimi qeyd olunan bütün müdafiə qabiliyyəti, o cümlədən THAAD, MIM-104 Patriot, Dəmir Qübbə və Arrow sistemləri sionist rejim tərəfindən istifadə edilib və bütün bu sistemlərə baxmayaraq, sionist rejim müharibənin ilk günlərində raketlərimizin ancaq 40 faizinin hədəfi vurmasının qarşısını ala bildi. Amma müharibənin son günlərində raketlərimizin 90 faizi öz hədəflərini vurdu və bu, bizim həm təcrübəmizin artdığını, həm də qarşı tərəfin müdafiə qabiliyyətinin azaldığını açıq şəkildə göstərdi. Əgər bu tendensiya davam etsəydi, mütləq İslam Respublikasının silahlı qüvvələri üstünlük təşkil edəcəkdi.
