DÜNYA XALQLARI VƏ İMAM HÜSEYN ƏZADARLIĞI
Video | ABNA-nın Venesueladan olan müxbirinin reportajı; Hüseynə (ə) eşqiylə!
9 iyul 2025 - 19:50
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Redaksiyamızın ispandilli müxbiri xanım Marillion Venesuelanın paytaxtı Karakasdan hazırladığı reportajda bu şəhərdə Məhərrəm və Aşura günləri ilə bağlı keçirilən "Hüseyn (ə) eşiqiylə" tədbirinə gedərək, tədbirin təşkilatçıları və iştirakçılarından müsahibə alıb.
