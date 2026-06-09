  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Avropa

Zaxarova: Rusiya Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edir

9 iyun 2026 - 20:29
Xəbər kodu: 1824991
Source: IRNA
Zaxarova: Rusiya Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edir

Zaxarova: Rusiya Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova verdiyi açıqlamada Moskvanın Fələstin məsələsinin həlli üçün danışıqlar variantını dəstəklədiyini vurğuladı: Rusiya Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edir.

Jurnalistlərlə söhbətində Zaxarova Qərbin, xüsusən də ABŞ-nin Fələstin böhranının həlli üçün beynəlxalq hüquq və regiondakı reallıqlar nəzərə alınmadan irəli sürülən alternativ planlarına və ideyalarına toxunaraq bildirdi: Beynəlxalq hüququ pozmaq və reallıqdan ayrılmış, faciəli nəticələri göz qabağında olan sınaqlara qatılmaq yolu ilə getmək əvəzinə, fələstinlilər və israillilər arasında birbaşa danışıqlara başlamasına diqqət yetirməliyik.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha