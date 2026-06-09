Zaxarova: Rusiya Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova verdiyi açıqlamada Moskvanın Fələstin məsələsinin həlli üçün danışıqlar variantını dəstəklədiyini vurğuladı: Rusiya Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edir.
Jurnalistlərlə söhbətində Zaxarova Qərbin, xüsusən də ABŞ-nin Fələstin böhranının həlli üçün beynəlxalq hüquq və regiondakı reallıqlar nəzərə alınmadan irəli sürülən alternativ planlarına və ideyalarına toxunaraq bildirdi: Beynəlxalq hüququ pozmaq və reallıqdan ayrılmış, faciəli nəticələri göz qabağında olan sınaqlara qatılmaq yolu ilə getmək əvəzinə, fələstinlilər və israillilər arasında birbaşa danışıqlara başlamasına diqqət yetirməliyik.
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