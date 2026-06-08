İran MAQATE-nin Qubernatorlar Şurasına xəbərdarlıq edib: Qarşıdurma yanaşması diplomatiya perspektivlərini sarsıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: MAQATE-nin Qubernatorlar Şurasının rüblük iclası başlayanda və ABŞ-nin İran əleyhinə qətnamə üçün lobbiçilik etməsi ilə bağlı bəzi məlumatlar dərc olunarkən, ölkəmizin Vyanadakı missiyası şura üzvlərinə xəbərdarlıq etdi ki, məcburi və qarşıdurma yanaşması nəinki əməkdaşlığa gətirib çıxarmır, həm də diplomatik həll yoluna çatmaq perspektivlərini sarsıdır.
İRNA-nın məlumatına görə, İran İslam Respublikasının Vyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı missiyası bazar ertəsi günü X sosial şəbəkəsində yazıb: BAEA Qubernatorlar Şurası "bu gün başlayan iyun iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunacaq" mesajını dərc edib.
Mesajda əlavə olunur: İranın BAEA ilə nüvə əməkdaşlığı sahəsindəki mövcud vəziyyət, ABŞ və İsrail rejimlərinin İranın təminatı altında dinc nüvə obyektlərinə qarşı 17 qanunsuz silahlı hücum dalğasının, eləcə də davamlı ciddi təhdidlərin birbaşa nəticəsidir. Bu vəziyyət agentliyin tarixində görünməmişdir.
Ölkəmizin nümayəndəsi beynəlxalq səviyyədə qanunsuz hərəkətə görə məsuliyyətin onu törədən şəxsdə olduğunu və zərərçəkənə ötürülə bilməyəcəyini bildirərək vurğuladı: Qubernatorlar Şurası bu hücumları həyata keçirənlərin məsuliyyətini azaltmaq üçün bir vasitəyə çevrilməməlidir.
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