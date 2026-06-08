İİR Xarici İşlər Nazirliyi: Sionist rejimi çaşarsa İran tərəfindən hərtərəfli cavabla qarşılaşacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 8 iyun bazar ertəsi gecəsi İranın sionist rejimin hədəflərinə qarşı müdafiə zərbələri ilə bağlı açıqlama verərək xəbərdarlıq edib ki, "sionist rejimin Livana və ya İrana qarşı hər hansı bir pis macərası cəsur İran silahlı qüvvələrinin sarsıdıcı və hərtərəfli cavabı ilə qarşılaşacaq".
İRNA-nın Xarici Siyasət Şöbəsinin məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının mətni belədir:
“Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə
Sizə qarşı həddini aşanlara siz də həmin ölçüdə həddi aşın.
10 aprel atəşkəsinin dəfələrlə pozulması və sionist rejimin Livana və İran İslam Respublikasına qarşı təkrarlanan təcavüzkar hərəkətlərindən, o cümlədən son iki həftə ərzində ölkənin cənub bölgələrindəki İran gəmilərinə və hədəflərinə hücumlarda ABŞ-nin terrorçu ordusu ilə əməkdaşlıqdan, eləcə də İran xalqına qarşı dəniz piratçılığında Amerika rejimi ilə əməkdaşlıqdan sonra, İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünümüdafiə hüququ çərçivəsində 7 iyun 2026-cı il bazar günü axşamı işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin şimalındakı bir neçə hərbi hədəfə zərbə endirib.
"İran İslam Respublikası, İran xalqının öz təhlükəsizliyini və milli maraqlarını münasib hesab etdiyi istənilən məqamda qətiyyətlə müdafiə etmək əzmini vurğulayaraq, Livandakı atəşkəsin 10 fevral 2026-cı il tarixli atəşkəs razılaşmasının ayrılmaz hissəsi olduğunu və ABŞ hökumətinin sionist rejimin atəşkəs rejimini pozması və onun nəticələri, eləcə də regionda gərginliyin artması üçün birbaşa məsuliyyət daşıdığını xatırladır. İran İslam Respublikası xəbərdarlıq edir ki, sionist rejimin Livana və ya İran İslam Respublikasına qarşı hər hansı bir pis niyyəti cəsur İran silahlı qüvvələri tərəfindən sarsıdıcı və hərtərəfli cavabla qarşılanacaq."
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