SEPAH: Amerika İranla razılaşma üçün yalvarmaq vəziyyətindədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Dəniz Qüvvələrinin siyasi işlər üzrə komandir müavini dedi: Amerika və Avropa iqtisadiyyatlarının yanacağın qiymətindən asılılığı və onun regional inkişaflara təsiri Amerikanı İranla razılaşma üçün yalvarmaq vəziyyətinə salan təzyiq vasitələridir.
Çərşənbə axşamı Zəncan şəhərinin İnqilab Meydanında xalq qarşısında çıxış edən Məhəmməd Əkbərzadə Amerika hegemoniyasının tənəzzülünə və Qərbin hesablamalarının uğursuzluğuna toxunaraq əlavə etdi: "Regional ölkələr və qlobal güclər Amerikanın artıq müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini təmin edə bilmədiyini anladılar."
