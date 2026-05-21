Qalibaf sionist epişteyniçlərə xəbərdarlıq etdi: İrana qarşı yenidən təcavüzə görə sizi peşman edəcəyik!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məhəmməd Baqir Qalibaf İran xalqına ünvanladığı üçüncü audio mesajında deyib: “Təxminən bir aydır ki, hərbi cəbhələrdə atəşin dayanmasının şahidiyik. Lakin düşmənin aşkar və gizli hərəkətləri göstərir ki, o, iqtisadi və siyasi təzyiqlərlə paralel olaraq hərbi məqsədlərindən əl çəkməyib və yeni müharibə mərhələsi, eləcə də yeni avantüra axtarışındadır”.
O əlavə edib: “Reallıq budur ki, düşmən bəzən nümayiş etdirdiyi görüntülərin əksinə olaraq strateji bir böhran içində qalıb. Bu o deməkdir ki, benzin qiymətləri, istiqraz bazarındakı vəziyyət, bank faiz dərəcələri və ABŞ cəmiyyətində əsas yaşayış xərclərinə təsir göstərən inflyasiya səviyyəsi bu ölkə xalqının etirazına səbəb olub. Hətta Tramp tərəfdarlarının böyük bir hissəsi ABŞ-nin İrana qarşı müharibəsini İsrailin müharibəsi hesab edir və bunu Trampın seçki vədlərinə zidd sayır”.
Məclis sədri əlavə edib: “ABŞ ictimai rəyində və iqtisadiyyatında yaranmış bu qarışıq vəziyyət ABŞ prezidentinin iki seçim arasında tərəddüd etməsinə səbəb olub. Birinci seçim müharibənin başa çatdırılmasına üstünlük vermək və onun xərclərini müharibənin məğlubu kimi ödəməkdir. İkinci seçim isə müharibəni yenidən başlatmaq və ya İranı təslim olmağa məcbur etmək üçün dəniz mühasirəsini davam etdirməkdir. Reallıq budur ki, ABŞ-dəki vəziyyətin dəqiq izlənilməsi onların hələ də İran xalqının təslim olacağına ümid bəslədiklərini gücləndirir və onlar yanlış olaraq düşünürlər ki, bir tərəfdən mühasirə və iqtisadi təzyiqlərin davam etdirilməsi, digər tərəfdən isə hərbi meydanda təzyiqlərin artırılması və yeni hücum dalğasının başladılması ilə İranı diplomatiya meydanında onların həddindən artıq tələblərini qəbul etməyə məcbur edə bilərlər”.
Məclis sədri əlavə edib: “Belə bir plan qarşısında biz mümkün hücumlara qüdrətli və təsirli cavab vermək üçün hazırlığımızı gücləndirməli, eyni zamanda iqtisadi dayanıqlığı artırmaqla düşmənin yanlış hesablamalarının qarşısını almalı və onu İranın təslim olacağına dair ümidini itirməyə məcbur etməliyik ki, düşmən danışıqlarda İran xalqının qanuni tələblərini qəbul etməyə və onlara boyun əyməyə məcbur olsun”.
O davam edib: “İran xalqının arxayın olması üçün bildirirəm ki, bizim qüdrətli hərbi qüvvələrimiz atəşkəs fürsətindən hərbi imkanlarımızın yenidən bərpası üçün ən yaxşı şəkildə istifadə edib və ilahi yardım, eləcə də xalqın dəstəyi sayəsində bu gün elə bir hazırlıq səviyyəsinə malikdir ki, düşməni təəccübləndirəcək və onu İrana qarşı yenidən təcavüz etməkdən qəti şəkildə peşman edəcək”.
Qalibaf əlavə edib: “İran xalqı təxminən səksən gündür ABŞ və İsrail tərəfindən tətbiq edilən müharibə qarşısında dayanaraq müqavimət göstərib. Lakin son həftələrdə xarici təhdidlərə qarşı müqavimətlə yanaşı, gündəlik həyatlarında iqtisadi problemlərlə də üzləşiblər”.
Məclis sədri audio müraciətinin digər hissəsində hazırkı şəraitdə iqtisadi nazirliklərin rolunu olduqca həlledici qiymətləndirərək deyib: “Ölkə elə bir vəziyyətdədir ki, iqtisadi sahədə fəal, dəqiq və cihad ruhlu idarəetməyə, həmçinin davamlı nəzarətə ehtiyac var və əsas malların dayanıqlı təminatı bütün məsul şəxslərin birinci prioriteti olmalıdır”.
Qalibaf bildirib: “İqtisadi müharibə şəraitində adi və bürokratik üsullar nəinki kifayət etmir, hətta problemlərin həlli üçün yeni, yaradıcı və innovativ ideya və metodlar axtarmaq zəruridir. Bu sahədə Məclisin ixtisaslaşmış komissiyaları və Məclis Araşdırmalar Mərkəzi də hökumətə yardım etməyə hazırdır”.
Məclis sədri “biz iradələr savaşındayıq” deyə vurğulayaraq əlavə edib: “Düşmən bizim əziz İranımıza ağır müharibə tətbiq edib və bu gün hər zamankından daha aydın görünür ki, biz iradələr savaşındayıq. Bu iradələr savaşında qalib gələn tərəf İranın tarixini yazacaq və onun gələcəyini müəyyən edəcək”.
Qalibaf sonda deyib: “Əziz, böyük və şərəfli İran xalqı, əmin olun ki, cihad ruhlu idarəetmə və əziz İnqilab Rəhbərinin göstərişləri ətrafında birlik və vəhdətin qorunması ilə bu şərait milli həmrəyliyin daha da gücləndirilməsi üçün bir fürsətə çevrilə bilər. Şəhid Rəhbərimizin və digər şəhidlərin qanının bərəkəti, eləcə də ayağa qalxmış xalqın dəstəyi ilə bu müharibədə qələbə qazanan və gələcək nəsillərə müstəqil, vahid, qüdrətli və inkişaf etmiş İran bəxş edən məhz İran xalqı olacaq”.
