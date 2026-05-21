Bakıda “Minab 168” guşəsi qurulub, xidmət şəhidləri və Ramazan müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi Bakıda keçirilən XIII Ümumdünya Şəhər Forumunda xidmət şəhidləri və Ramazan müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin anıldığını, həmçinin ABŞ və sionist rejimin hücumu nəticəsində iranlı qızların qətliamını xatırladan “Minab 168” guşəsinin təşkil edildiyini bildirib.
İranın Azərbaycandakı səfiri forumda iştirak edən İran nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşdə nümayəndə heyəti tərəfindən “Minab 168” guşəsinin təşkilinə görə təşəkkür edərək deyib: “Cinayətkar ABŞ və işğalçı sionist rejimin hərbi təcavüzünün nəticələri barədə maarifləndirmə aparılması və dünya ictimaiyyətinin bu böyük cinayətə diqqətinin cəlb edilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır”.
Müctəba Dəmirçilu “Minab 168” guşəsinin təşkilini bu istiqamətdə dəyərli və təsirli addım adlandıraraq vurğulayıb ki, təcavüzün pislənilməsi və təcavüzkarların cəzalandırılması üçün bütün milli və beynəlxalq imkanlardan istifadə olunmalıdır.
O bildirib ki, İranın düşmənin hərbi təcavüzü qarşısında göstərdiyi müqavimət və dayanıqlıq bütün İran xalqının fədakarlığı, birliyi, yekdilliyi, həmrəyliyi və vəhdəti sayəsində mümkün olub və bu fədakarlıqlar İranın şanlı tarixinin qızıl səhifəsi hesab olunur.
İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cəmiyyətin bütün təbəqələrinin təcavüzkarlara qarşı mübarizədə iştirak etdiyini qeyd edərək, üçüncü tətbiq edilmiş müharibə dövründə şəhər xidmətlərinin davam etdirilməsini iranlıların məsuliyyət hissinin, ümid yaratmasının və vətənpərvərliyinin bariz nümunəsi adlandırıb.
Dəmirçilu vurğulayıb: “Bu məsələyə diqqət yetirmək olduqca vacibdir ki, ən ağır şəraitdə və düşmən hücumları altında belə bu xidmətlər dayandırılmayıb”.
