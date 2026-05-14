Rusiya maliyyə naziri: Hörmüz boğazında davam edən böhran dünya iqtisadiyyatını tənəzzülə sürükləyir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya maliyyə naziri Anton Silvanov açıqlamalarında Hörmüz boğazında davam edən böhranın qlobal enerji böhranını alovlandırdığını və dünya iqtisadiyyatını tənəzzülə sürükləyə biləcəyini vurğuladı.
Müsahibədə Silvanov bu həyati əhəmiyyətli su yolundakı pozuntuya toxunaraq dedi: Hörmüz boğazındakı mövcud vəziyyət neft böhranına səbəb olub.
O əlavə etdi: Əgər bu su yolunda nəqliyyat məhdudlaşdırılarsa və ya dayandırılarsa, dünya neft istehlakının təxminən beşdə biri və mayeləşdirilmiş təbii qazın əhəmiyyətli bir hissəsi əlçatan olmayacaq.
Rusiya maliyyə naziri həmçinin bu böhranda növbəti addımın kimyəvi gübrələrin və qida məhsullarının qiymətlərinin artması olacağını qeyd edərək qeyd etdi: Kimyəvi gübrələrin qiymətləri artıq 30 faiz artıb ki, bu da qida məhsullarına çıxışı daha da çətinləşdirir.
Silvanov daha sonra Asiya və Avropadakı enerji idxal edən ölkələri, eləcə də kasıb Afrika ölkələrini bu böhrandan ən çox zərər çəkənlər kimi müəyyən edərək, hətta Fars körfəzinin ixracatçı ölkələrinin də infrastrukturlarına dəyən ziyana görə zərər çəkdiyini qeyd edib.
