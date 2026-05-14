İrana qarşı müharibə amerikalıların enerji xərclərinə 1 triliyon dollara başa gəlib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-nin Rod-Aylend şəhərindəki Braun Universitetinin son statistikası göstərir ki, sionist rejimlə ABŞ arasında İrana qarşı aparılan təcavüzkar müharibə amerikalılara enerji xərclərinə 37,5 milyard dollardan çox başa gəlib.
Braun Universitetinin İctimai və Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Vatson Məktəbi tərəfindən işə salınan və bu xərcləri real vaxt rejimində qiymətləndirən "İrana qarşı müharibənin enerji xərcləri monitoru" sayğacı, müharibənin 28 fevraldan bəri amerikalıların enerji xərclərini 37,5 milyard dollardan çox artırdığını göstərsə də lakin neftin qiymətinin 100 dollardan ötməsini və uzun azı müddət 100 dollarda qalacağını nəzərə alsaq 1000 milyard yəni 1 triliyondan çox başa gəldiyi görsənir.
