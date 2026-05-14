İspaniya Trampa yox dedi: ABŞ İranla müharibə aparmaq üçün hava bazalarımızdan istifadə edə bilməz!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İspaniya xarici işlər naziri Amerika mediasına verdiyi müsahibədə ABŞ-nin İrana qarşı "birtərəfli müharibəsini" bir daha tənqid etdi və Donald Trampa bildirdi: Siz İranla müharibə aparmaq üçün hava bazalarımızdan istifadə edə bilməzsiniz.
Amerikanın "Politico" media orqanına verdiyi müsahibədə İspaniya xarici işlər naziri Xose Manuel Alvarez Madridin transatlantik münasibətlərə sadiq olduğunu, lakin "prinsiplərindən imtina etmək" üçün təzyiq göstərilməyəcəyini vurğuladı.
O, ABŞ-nin İrana qarşı müharibə aparmaq üçün hava bazalarından istifadəyə icazə verməkdən imtina etməsinə görə artan tənqidlərinə baxmayaraq, İspaniyanın beynəlxalq hüquqa sadiqliyindən imtina etməyəcəyini açıqladı.
Alvarez dedi: "Biz ABŞ-nin bir millət olmasına və müstəqillik qazanmasına kömək etmək üçün qoşun göndərən azsaylı ölkələrdən biri idik. Biz [ABŞ ilə] münasibətlərin bu şəkildə davam etməsini istəyirik, amma prinsiplərimizdən imtina etməyəcəyik.
