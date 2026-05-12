Briqada generalı Əkrəminiya: Düşmən üçün sürpriz seçimlərimiz var – ABŞ-ın İsfahandakı məğlubiyyəti haqqında danışılmamış faktlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Xəbər Agentliyinə gələn briqada generalı Əkrəminiya müharibə zamanı ordunun fəaliyyəti, Mahyar düzənliyində amerikalıların məğlubiyyəti və atəşkəs dövrünə daxil olan planlar və məqsədlər haqqında maraqlı məqamlarla ətraflı müsahibə verdi.
Döyüş meydanındakı vəziyyətlə bağlı briqada generalı Əkrəminiya dedi: Müharibə şəraitinin qısa və sürətli təhlilini aparsaq, görərik ki, düşmən heç bir məqsədinə nail olunmayıb; Sistemin siyasi tarazlığı pozulmadı, əksinə, daxildə birlik və həmrəylik gücləndi ki, biz bunu küçələrdəki insanların iştirakı ilə müşahidə edirik. Milli qürur və milli tələblərə diqqət həm xalq, həm də hökumət tərəfindən artdı və daxili baxımdan İran İslam Respublikası sistemi keçmişə nisbətən gücləndi.
Düşmənin səhv hesablamaları və üçüncü məcburi müharibədəki sürprizi ilə bağlı ordu sözçüsü bildirib: Biz əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdik ki, düşmən səhv hesablama aparsa, dərhal düşmənin hücumlarına cavab verəcəyik. Biz xəbərdarlıq etmişdik ki, müharibə regional olacaq. Şəhid liderimizin dediyi kimi, müharibə baş verərsə, bu, regional müharibə olacaq. Lakin düşmən də eyni səhv hesablamanı etdi. Biz dərhal cavab verdik və bu gün, 40 gündən sonra vəziyyəti təhlil etsək, düşmənin eyni səhv hesablamanın nəticəsi olan sürprizlərlə üzləşdiyini deməliyik.
O qeyd etdi: Amerikalıların pilotu azad etmək üçün əməliyyat keçirdiklərini açıqlaması daha çox aldatma əməliyyatı idi. Çünki onların açıqlaması da ziddiyyətli idi; Bir gün əvvəl onlar qəbilələrin müqaviməti ilə qarşılaşan bir əməliyyat da həyata keçirmişdilər. Bu əməliyyat, ehtimal ki, həm də zənginləşdirilmiş uranımızı oğurlamaq üçün idi. Hər halda, onların əsas səyi uranı oğurlamağa yönəlmişdi. Əmin olan odur ki, bəlkə də yaxın illərdə və aylarda bu əməliyyatdan daha çox sirr aşkarlanacaq, amma hər halda, bu, silahlı qüvvələrimizin, xüsusən də İran İslam Respublikası ordusunun hazırlığını nümayiş etdirən çox böyük bir qələbədir.
