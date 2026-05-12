Video \ Dəhvül-ərz; Rəbbə yaxınlaşmaq üçün başqa bir fürsət

12 may 2026 - 16:11
Xəbər kodu: 1813407
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Zil-qədə ayının 25-ci günü Dəhvül-ərz günü olaraq adlanır. İslam inanclarında mühüm və çox fəzilətli günlərdən biridir. Bu gün yerin su altından üzə çıxdığı gündür və ibadət, oruc tutmaq və Allaha yaxınlaşmaq üçün mübarək bir zaman kimi tanınır. Rəvayətlərdə bu gün Həzrət İbrahim (əleyhi səlam) və Həzrət İsa (əleyhi səlam) kimi böyük peyğəmbərlərin doğulması kimi əhəmiyyətli hadisələrlə bağlanmış, bir hədisdə isə Həzrət Hüccət ibn Əl-Həsənin (əccələllahu təala fərəcəhu şərif) zühur günü olacağı bildirilmişdir.
