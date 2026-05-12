Türkiyə tennis turnirində İsrail nümayəndəsi ilə qarşılaşmaqdan imtina edən İranlı qızın hekayəsi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İranın ürəyi Minabdakı "Şəcərə Təyyibə" məktəbində onlarla günahsız uşağın qəsbkar sionist rejim və cinayətkar Amerikanın əli ilə şəhid olmasına kədərləndiyi günlərdə iranlı tennisçi, Mazandaran nümayəndəsi Hana Şabanpur tennis kortunda insani və milli dəyərlərə qarşı qeyrət və sədaqət obrazını canlandırıb.
Türkiyənin J60 Dünya Tennis Turunu ardınca layiqli milli oyunçu türk komanda yoldaşı ilə birlikdə qoşa yarışlarda səlahiyyətli şəkildə finala yüksəldi, lakin Rusiya və işğalçı sionist rejimin nümayəndələrinin də daxil olduğu digər finalçı komanda müəyyən edildikdə, Şabanpur rejimin qeyri-insani cinayətlərinə etiraz olaraq və Minabın məzlum övladlarına və son hücumların digər şəhidlərinə rəğbət bəsləyərək final matçından imtina etdi.
Bu cəsarətli addım Şabanpurun (turnirin yeddinci şanslı nömrəsi) da tək yarışlarda dörddəbir finala yüksəldiyi və ilk raundda gərgin və çətin bir matçda məqbul oyunlar göstərdikdən sonra turnirdən imtina etdi.
Turnirin ikili yarışlarında qızıl medal qazanmaq şansı yüksək olan Hana Şabanpur, sionist rejimin nümayəndəsi ilə qarşılaşmamaq üçün final matçından imtina etdi. Hana Şabanpur, parlaq karyerasında bir çox şərəfə sahib olan Sari əyalətinin Əhər bölgəsinin Mazandaran şəhərindən olan qəhrəman bir qızdır.
