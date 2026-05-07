Qalibaf amerikalıların danışıqlarla bağlı saxta xəbərlərin dərc etməsini ifşa etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf amerikalıların danışıqlarla bağlı saxta xəbərlər dərc etməsinə münasibət bildirib.
O münasibət bildirərkən göndərdiyi mesajda "Yoldaşlar mənə etibar edin" əməliyyatının uğursuz olduğunu və indi Axios tərəfindən saxta xəbərlərin dərc olunması kimi adi tendensiyaya qayıtdıqlarını yazıb.
Axios tərəfindən danışıqlarla bağlı yayımlanan saxta xəbərlərə cavab olaraq İslam Şurası Məclisinin sədri bu xəbəri amerikalıların Hörmüz boğazındakı hərbi əməliyyatda ağır məğlubiyyətdən sonra psixoloji əməliyyatlarının bir hissəsi hesab edib.
Ağ Evdən saxta xəbərlərin dərc olunmasının əsas mənbəyi olan Axios mediası, ingilis dilində yalan və ya saxta mənasını verən Faux sözündən ilhamlanaraq Qalibaf tərəfindən Faxios ləqəbini alıb.
